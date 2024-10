16 września 2024 roku, Mata wypuścił kawałek "LLoret De Mar", który okazał się być utworem stworzonym na potrzeby ścieżki dźwiękowej "EA Sports FC 25" - kolejnej odsłony piłkarskiej serii gier wcześniej znanych jako "FIFA". Jest to pierwszy raz, kiedy w soundtracku gry wydanej przez Electronic Arts pojawił się polski artysta. Warto jednak wspomnieć, że w grze "Need For Speed Undbound" studia Ubisoft z 2022 roku, mogliśmy usłyszeć jeden z największych hitów Okiego - "SIRI" ( sprawdź! ).