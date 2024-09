Pisarz i scenarzysta Jakub Żulczyk włączył się w promocję nadchodzącej płyty Kaza Bałagane "A nie mówiłem?". To właśnie on przeprowadził z raperem rozmowę, której zapis w formie papierowego zina (pod tytułem "No to powiem!") otrzymają wszyscy słuchacze zamawiający album w przedsprzedaży.