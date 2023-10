Z Rawą witam się ponownie po pięciu latach. Deszcz, wiatr i mokre włosy nie popsują mi humoru. Na miejsce docieram chwilę po 16:00, choć na małej scenie koncerty trwały od godziny 11.

Z hali dobiegają już przyjemne dźwięki gitar. Zanim jednak ostatecznie tam wejdę, robię "rundkę" po stoiskach. Z pewnością jest ich więcej niż w 2018. Srebro, dodatki w stylu pin-up (panie mogą też nas uczesać), biżuteria tworzona z koralików, obrazy, torby, opaski, akcesoria, merch, koszulki z nadrukami i koszule w kratę. Ba, są nawet motocykle i możliwość jazdy próbnej.

Mimo że to Katowice, nie zabrakło warszawskiego akcentu. A to za sprawą kultowego Antykwariatu Grochowskiego i winyli oraz muzycznych książek. PS. Wiecie, że jego właściciel zaczynał od prowadzenia seks shopu?

Góralskie serki z nachosami

Po krótkim spacerze mam ochotę na coś do jedzenia. Tu, niestety, niewiele zmieniło się na lepsze. Do wyboru mamy m.in. popcorn za 25 złotych i nachosy za 3 więcej (inflacjo, witamy), góralskie serki, pączki, chipsy, zapiekanki. Do picia słodkie napoje, woda i kawa. Bo, na co zwraca uwagę Irek Dudek, Rawa Blues to festiwal bez alkoholu, nastawiony na rodziny.

Z tymi jest różnie. Średnia wieku to 45-50 lat, choć widzę też trochę par między 25. a 35. rokiem życia oraz seniorów. Drogę przecinają mi też rodzice z nastolatkami. W pewnym momencie przede mną pojawia się mama z kilkuletnią córką. Dziewczynka z dużymi słuchawkami na uszach wydaje się bawić świetnie. Podobnie jak paru innych malców. W koszulach w kratę i ramoneskach uroczo kołyszą się w rytm gitar. A zaraz potem tarzają po podłodze.



Rawa to czerń. Kolor ten dominuje w ubiorze festiwalowiczów i niektórych wykonawców. Jak choćby Roberta Kordylewskiego. Pod sceną dopiero gromadzą się uczestnicy. Część trybun jest już zajęta. Chwile z tym artystą płyną niespiesznie i relaksująco. "Fascynuje mnie muzyka swingowa i jazz" - rzuca przed jedną ze spokojniejszych kompozycji.

Po nim na scenę wchodzą panowie będący lubelskim dobrem eksportowym - Teksasy z Wojtkiem Cugowskim. Pięć lat temu band ten grał z założycielem grupy, Jerzym Szelą Stankiewiczem. Wokalista grupy zmarł w ubiegłym roku. Od tego też sceniczną zapowiedź zaczyna Jan Chojnacki. "Jurek na pewno jest gdzieś tu z nami" - mówi Wojtek Cugowski, przedstawiając kapelę. Muzycy grają kilka utworów z nowej płyty "Może cofniesz czas". Faworyt? "Skała" z mocnym, blues-rockowym riffem. Takich brzmień zresztą dziś nie braknie. "Wszystkie teksty Teksasom pisał Szela. To bardzo bliski memu sercu człowiek" - dodaje Cugowski. Regularny set kończy tytułowy kawałek. Bisują starym, znanym "Daj To Głośniej".

Rawa Blues Festival 2023: co działo się na imprezie? 1 / 29 Boogie Boys Źródło: INTERIA.PL Autor: Robert Wilk

Rocznica z przytupem

O 17:00 (Rawo, kocham cię za punktualność i "twarde" pilnowanie czasu występów) na scenę wchodzą Boogie Boys. Zaczynają blok rock'n'rollowy. Na scenie od 20 lat, z perfekcyjnym angielskim i żywiołowymi dźwiękami. Nie tak dawno temu panowie wydali płytę "Full Speed No Brakes", którą to promują również w katowickim Spodku. Publiczność szaleje - niektórzy tylko nieśmiało podrygują, inni zaś niemal wirują. Szczególnie podczas tytułowego numeru. "Jeden z pierwszych koncertów w moim życiu miał miejsce na tej właśnie scenie" - podkreśla Bartłomiej Szopiński. Jego formacja live show kończy coverem "Lecz Głupiego Życia Żal" Wojciecha Skowrońskiego.

Po Boogie Boys słyszymy Restless. Przylecieli prosto z Wielkiej Brytanii. W Polsce po raz pierwszy. Rockabilly grają od 43 lat, a ich nazwa pochodzi od jednego z utworów Carla Perkinsa. Mocnymi punktami są solówki kontrabasisty, szczególnie ta zamykająca występ. Parkiet "chodził" właściwie cały czas. Niemal oszalał przy "Ghost Town".

Irek Dudek zrobił to na scenie

O 18:20 na scenę wkraczają mężczyźni w czarnych garniturach. Przewodzi im organizator i pomysłodawca Rawa Blues - Irek Dudek. Shakin' Dudi rozpoczynają instrumentalnym intro. Zaraz potem nadchodzi "Za Dziesięć Minut Trzynasta". Festiwalowicze są tak rozgrzani, że Dudek ochładza ich nagle wodą z butelki. Nie protestują. W przeciwieństwie do braku na setliście "Och, Ziuta". Po kończącym "Au sza la la la" muzyk daje się namówić na wspomniany kawałek, w którym wokalny moment ma nawet Jan Chojnacki.

Chwilę po 19 startuje koncert finałowy. "Przygotujcie się na solidną porcję zróżnicowanego bluesa" - rzuca, schodząc ze sceny, Dudek. Ma rację. Na scenę bowiem zawitają Altered Five Blues Band, Philip Sayce, Albert Cummings i The Troy Redfern Band. Na tych pierwszych mocno liczę, ale ostatecznie są dla mnie rozczarowaniem. To poprawny blues-rock, nie na tyle jednak porywający, by skupić sto procent mojej uwagi. No, może poza "Great Minds Drink Alike". Ukłony również w stronę perkusisty - Alana Arbera. Co to była za solówka!



Rawa Blues Festival 2023: Shakin' Dudi na scenie 1 / 10 Shakin' Dudi Źródło: INTERIA.PL Autor: Robert Wilk

Hendrix XXI wieku

Największą gwiazdą - mówiąc całkowicie nieobiektywnie - okazuje się dla mnie Philip Sayce. ENERGIA - tym słowem możemy opisać cały jego występ i wiele genialnych, gitarowych momentów solo. "Out of My Mind" i "Beautiful" - jeśli nie znacie tych utworów, nadróbcie koniecznie. Najlepiej na żywo, bo ten współczesny Hendrix robi robotę!



Blues-rockową atmosferę z sukcesem dźwiga Albert Cummings. Publiczność jest zadowolona. Nie chodzą już tylko nogi, a całe ciała. The Troy Redfern Band zamykają 41. edycję Rawa Blues Festival. Podejmując grę na gitarze jako nastolatek, Troy szybko wchłonął muzyczne wpływy wczesnych pionierów bluesa i energię ikon rocka lat 70. i 80., co słychać do dziś. Gęsto zebrani pod barierkami dają mu odczuć, że chcą go jeszcze więcej i jeszcze dłużej.

41. Rawa Blues Festival przechodzi do historii. Podobnie jak 40 poprzednich edycji. "Wolę, by Spodek wypełniony był bluesowymi taktami a nie politykami, jak tydzień temu. Tym to taktu szczególnie brakuje" - rzuca przy szatni Józek. Z zupełnie nieznajomym emerytem czekamy na ramoneski. Deszcz już nie pada.