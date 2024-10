Tony Koniak bardzo wcześnie rozpoczął swoją przygodę z muzyką. Chłopak ma 15 lat, zaś już w wieku pięciu lat rozpoczął przygodę z grą na perkusji, którą z wieloma sukcesami kontynuuje do dziś. Cztery lata temu dołączył do swoich zainteresowań inne instrumenty, również te nietypowe. Zaczął grać na handpanie, a około rok temu zaczął publikować własną muzykę w mediach społecznościowych. Ma na swoim koncie mnóstwo koncertów scenicznych, śmiało udziela wywiadów w radiu i telewizji, gdzie opowiada o swojej pasji i dążeniu do spełnienia marzeń.