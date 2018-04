Christina Aguilera w "Carpool Karaoke": W kim się kochał Ryan Gosling?

Christina Aguilera była gościem Jamesa Cordena w jego programie "Carpool Karaoke".

Christina Aguilera prezentuje odmieniony wizerunek /FaceToFace / Reporter

"Carpool Karaoke" to program brytyjskiego aktora i komika Jamesa Cordena. Gospodarz w swoim samochodzie gościł już takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Adele, Chris Martin (Coldplay), Justin Bieber, Sia, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Michelle Obama czy zespół One Direction.

Reklama

Zaproszenie od Cordena przyjęła również Christina Aguilera.

W trakcie przejażdżki z Brytyjczykiem amerykańska wokalistka zaśpiewała swoje największe przeboje takie jak "Genie in a Bottle" czy "Fighter". Podczas wykonywania piosenki "Dirrty" zamiast Redmana w rolę raperki wcieliła się Melissa McCarthy (Christina Aguilera zagrała niewielką rolę w jej najnowszym filmie "Life of the Party").

W rozmowie z prowadzącym Aguilera opowiedziała o swoich pierwszych przygodach miłosnych w "Klubie Myszki Miki", w którym występowali również m.in. Justin Timberlake i Ryan Gosling. Wokalistka zdradziła, że ten ostatni kochał się w... Britney Spears.

Ponadto Aguliera udzieliła Cordenowi rad dotyczących śpiewania.

Zobacz "Carpool Karaoke" z udziałem Christiny Aguilery:



Wideo Christina Aguilera Carpool Karaoke - Extended Cut

Przypomnijmy, że amerykańska gwiazda zaprezentowała ostatnio na okładce magazynu "Paper" swój odmieniony wizerunek. Widać na nim wokalistkę bez typowych dla niej sztucznych rzęs, mocnej czerwonej szminki i kreski na oku. Starohollywoodzkie glamour Aguilera zamieniła na naturalność, pokazując swoją prawdziwą twarz.