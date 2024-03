"Dzisiejsza północ to dla mnie ważna godzina. Otóż podzielę się z wami ważną piosenką, napisaną po prostu, zaśpiewaną po prostu.... Także cóż więcej napisać? Bądźcie" - zapowiadał nowy numer artysta.



"Trudno powiedzieć coś wyjątkowego, kiedy sam tytuł zdradza tak wiele. Kto nie zna tego uczucia, kiedy wsiadamy do samochodu, zostawiając za sobą wszystko i wszystkich? Czasami tylko na chwilę. Wówczas jest nieco łatwiej. Niekiedy jednak musimy zaakceptować, że coś co jest nam bardzo drogie znika na zawsze. To nie jest jednak kolejna piosenka o miłości, a o dylematach, rozterkach i uczuciach, które temu towarzyszą" - mówi o nowej piosence Krzysztof Iwaneczko.



Do tej pory Iwaneczko zaprezentował już trzy single zapowiadające jego drugi solowy album. Utwory "Nowy" , "Miłość" oraz "Dwadzieścia" zyskały już swoich sympatyków, którzy już tej jesieni będą mogli usłyszeć je na żywo podczas trasy promującej nową płytę.

Kim jest Krzysztof Iwaneczko?

Krzysztof Iwaneczko szerokiej publiczności dał się poznać w 2015 roku za sprawą programu "The Voice of Poland". Jego występ podczas przesłuchań w ciemno, kiedy to wzruszył Edytę Górniak swoim wykonaniem "Nieznajomego" Dawida Podsiadły. Do dziś jest to jeden z najpopularniejszych występów w historii polskiej edycji talent show (16 mln wyświetleń).



Ostatecznie Iwaneczko trafił do ekipy Marii Sadowskiej i dotarł aż do finału programu TVP, który ostatecznie wygrał. - Na pewno chciałbym oprzeć się na solidnej podstawie jazzowej, przemycić wpływy soulowe i funkowe, ale nie zabraknie kilku ballad - opowiadał Interii zaraz po programie.

Na jego płytę trzeba było jednak sporo poczekać. Podobnie na trasę koncertową. Pierwszy singel muzyka pt. "Tonę" ukazał się w 2018 roku. Po drodze otrzymaliśmy też numer "Daj nam chwilę" nagrany z Pauliną Sykut-Jeżyną , stworzony na potrzeby filmu "Narzeczony na niby". W 2018 roku wystąpił również podczas debiutów na Festiwalu w Opolu.

18 stycznia 2019 roku do sprzedaży trafił wyczekiwany debiut Iwaneczki pt. "Jestem". Wydany został w wytwórni artysty ID Music. W 2020 roku natomiast ukazał się jego album nagrany z Krzysztofem Herdzinem - "ORIGAMI". Materiał powstawał w trakcie lockdownu. W połowie 2021 roku nagrał wspólny utwór z Kayah - "Nie dzielcie nas".

Krzysztof Iwaneczko jest też absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalistyki jazzowej. Pod koniec 2021 roku obronił doktorat. Tytuł jego pracy to: "Inspiracje gatunkowe i ich wpływ na autorską twórczość wokalną". Obecnie jest wykładowcą na uczelni.