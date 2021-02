Zui powraca z utworem "Whisky": Kiedy premiera debiutanckiej płyty?

Pochodząca z Kielc wokalistka, producentka, autorka tekstów i kompozytorka Zui po dwóch latach ciszy powraca z nowym utworem "Whisky". Debiutantka ma już ponad 66 tys. fanów na Instagramie.

Zui zapowiada debiutancki album /materiały prasowe

Pod pseudonimem Zui kryje się Zuzanna Bracichowicz, autorka tekstów, kompozytorka i producentka.

Zaistniała występując gościnnie w klipach raperów z wytwórni SB Maffija. Można ją usłyszeć m.in. w kawałkach "Byliśmy pyłem gwiazd" (sprawdź!) i "Miliony szeptów" (posłuchaj!) Solara i Białasa oraz "Tonight" ReTo (zobacz!) .

"W wieku 6 lat zaczęłam korzystać z komputera, odkryłam filmiki na YouTube składające się z podkładu i tekstu czyli karaoke. Bardzo dużo śpiewałam. Powtarzałam, że zostanę piosenkarką, ale nikt mi nie wierzył. Gdy miałam 9 lat, tata zainstalował mi program do tworzenia nagrań i tak zaczęła się moja przygoda z produkcją muzyczną" - opowiada Zui o swoich początkach.

Clip Zui Zuigram (prod. Got Barss)

"Mając 10 lat założyłam swój pierwszy kanał na YouTube ze swoimi coverami. Mając 13 lat zaczęłam komponować i pisać teksty. W wieku 16 lat rozpoczęłam współpracę z uznanymi polskimi raperami. Na początku zaśpiewałam po prostu refren w kawałku Bedoesa, numer stał się popularny i zapalił mnie do działania. Wysłałam więc też moje nagrania Solarowi, który zaprosił mnie do współpracy przy albumie '#nowanormalność'" - opowiadała Zui o swoich muzycznych początkach.

Clip Zui Wyluzui (prod. Zui)

Wytwórnia SBM Label wydała dwa single z jej udziałem, którymi promowała tę złotą płytę. Później Zui zaprezentowała trzy autorskie numery - "Zuigram", "Wyluzuj" i "Ring".

Clip Zui Ring

Młoda debiutantka postanowiła najpierw zdać maturę.

Po dwóch latach ciszy przypomina o sobie nowym singlem "Whisky" nagranym w barwach Big Heart. To kolejna zapowiedź debiutanckiego albumu, który planowany jest teraz na koniec 2021 roku.

Wideo Whisky (Radio Edit)

