Zostańwdomu: Lady Gaga, Miley Cyrus i inni przyłączają się do ruchu

Koronawirus dotarł już do niemal wszystkich państw na świecie. Kolejne gwiazdy przyłączają się do międzynarodowego ruchu #zostańwdomu.

Lady Gaga przyłączyła się do ruchu #zostańwdomu /Dan MacMedan-USA TODAY NETWORK/Sipa USA / East News

Koronawirus, którego źródło znajduje się w chińskim Wuhan, bardzo szybko rozprzestrzenia się po świecie.

Większość zarażonych przechodzi przez chorobą bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore.

Obecnie najtragiczniejsza sytuacja panuje we Włoszech. Zarażonych jest tam prawie 25 tyś. osób, zmarło ponad 1 800. Niestety liczba potwierdzonych przypadków zarażenia wciąż rośnie.

W Polsce koronawirusa wykryto u 150 osób, są również 3 ofiary śmiertelne.

W zawiązku z trudną sytuacją na świecie rozwinął się ruch #zostańwdomu, zachęcający do poddania się dobrowolnej izolacji.

W promowanie inicjatywy włączyła się m.in. Lady Gaga. "To przypomina, jak to jest czuć się i być człowiekiem. Myślę, że to bardzo ważne, aby uświadomić sobie, że jesteśmy i musimy być globalną społecznością. Nie możemy tego zrobić bez życzliwości" - pisała w poście na Instagramie. Przypomniała, abyśmy w ciężkich chwilach bezsilności byli dla siebie pomocni.

Głos zabrała również Miley Cyrus. Udostępniła na Twitterze sugestywny fragment z serialu "Hannah Montana". "Bądź rozsądny. Pełen szacunku. Współczujący. Ludzki (...). Nikt nie potrzebuje wszystkich zup ze sklepu (...). Przez to wiele osób zostanie bez niezbędnych rzeczy. To świetny czas na naukę powściągliwości" - skomentowała w opisie.

Do ruchu przyłączyły się również polskie gwiazdy. "Przede wszystkim chciałabym zaapelować do młodych ludzi, którzy mają teraz bardzo dużo wolnego czasu. Wiem, że może im się nudzić i chcieliby poszaleć, ale pragnę, żeby zrozumieli: niestety musimy usiąść na tyłku" - mówiła w rozmowie z "Faktem" Maryla Rodowicz. " Mamy filmy, seriale i mamy rodziny, którym teraz możemy poświęcić więcej czasu. Ważne żebyśmy w tym czasie powstrzymali się od wychodzenia, to tymczasowa sytuacja, na wszystko jeszcze przyjdzie czas" - dodała.

Rozwija się także akcja "Zostań w domu z muzyką", oparta na trendzie zapoczątkowanym przez muzyków z Chin. Idea polega na transmitowaniu koncertów w mediach społecznościowych tak, aby zespoły mogły pozostać w kontakcie z fanami i umilić im okres kwarantanny. W inicjatywę zaangażowali się m.in. Urszula czy Baranovski.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.