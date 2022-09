5 kwietnia 2002 roku telewizja Polsat wyemitowała pierwszy odcinek "Idola", który był pierwszym programem tego typu wyłaniającym muzyczne talenty (nie licząc "Szansy na sukces", która ma nieco inną formułę).



Uczestników "Idola" oceniali Elżbieta Zapendowska, Kuba Wojewódzki, Jacek Cygan i zmarły w 2015 r. Robert Leszczyński. W trzeciej edycji Wojewódzkiego zastępowali Maciej Maleńczuk i Marcin Prokop. W 2017 r. Polsat zdecydował się reaktywować program - w jury pojawili się Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Prowadzącym przez wszystkie pięć edycji był Maciej Rock.



Maciej Rock nie dostał pracy od razu. Musiał oczywiście przejść przez casting, w którym brało udział co najmniej 50 osób, z czego tylko część kojarzył. Kto mógł poprowadzić program zamiast niego?



"Spośród tych osób, które spotkałem na castingu, znałem Anię Muchę. [...] Mieliśmy parę sympatycznych wspólnie spędzonych momentów na koncie. Zresztą, dobrze jej wtedy poszło i przymierzano ją do tej roli. Mieliśmy prowadzić 'Idola' razem. Do dziś nie wiem, czemu to się nie udało" - przyznał w rozmowie z Plejadą.



Reklama

"Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie Kasia Szałańska, druga producentka 'Idola', i powiedziała, że zaprasza mnie do Katowic na casting dla uczestników, podczas którego będę biegał z mikrofonem i rozmawiał z kandydatami na idoli. Poczułem wtedy, jakby jakaś jasność spłynęła z niebios, jakbym przeszedł przez magiczne drzwi do Narni i znalazł się w innej przestrzeni. Coś pięknego!" - wspominał Rock.



Gwiazdy, które zaczynały w "Idolu", ale możesz o tym nie pamiętać 1 / 9 W 2005 roku w programie "Idol" pojawiła się 16-letnia Sylwia Grzeszczak, która zaśpiewała fragmenty utworów Whitney Houston ("I Will Always Love You") oraz Maryli Rodowicz ("Małgośka"). "Masz kawał głosu, śpiewasz czysto i w miarę przyzwoicie, tylko, że bardziej w miarę niż przyzwoicie" - mówiła Zapendowska po wykonaniu Houston, a Leszczyński zachęcał do zmiany repertuaru. "Nie jest rewelacyjna, ale jest taka jak ja, skromna" - mówił Wojewódzki. Wokalistka odpadła zaraz przed finałem. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Co Maciek Rock robił po "Idolu"?

Maciek Rock w Polsacie prowadził również programy: "POPlista", "Przebojowe dzieci", "Fabryka gwiazd", "Się kręci", a w latach 2011 - 2016 kolejny talent show Polsatu "Must be The Music. Tylko muzyka". Współpracował też z Polsat Play oraz TV4.



Ponadto regularnie pojawiał się na koncertach i festiwalach Polsatu w roli prowadzącego (TOP Trendy, Piknik Country Mrągowo, Stop Top of The Top Festival). Był też prowadzącym Polsat SuperHit Festiwal w 2019 roku, razem z Olą Kot i Julią Wieniawą.



Maciek Rock i kariera radiowa

Oprócz pracy w telewizji, Maciek Rock od wielu lat związany jest z radiem. W latach 2000 - 2001 w Tok FM współprowadził audycję "Sułtani nocy. W kolejnych latach związany był m.in. z Radiem Alfa, Radiem Kolor i Polskim Radiem Bis.



Od 2013 roku związany jest z radiem RMF Maxxx, gdzie prowadzi poranną audycję "Wstawaj, nie udawaj".