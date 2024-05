Żona wybrała Lennonowi kochankę. Nowy dokument ujawnia przedziwną prawdę

Relacja May Pang z Johnem Lennonem, trwająca dwa lata, zaczęła się w czasie, gdy muzyk przeżywał kryzys w małżeństwie z Yoko Ono.



May rozpoczęła wtedy pracę jako ich asystentka. Związek z pracodawcą zaczął się niespodziewanie, gdy Yoko Ono zaproponowała May, aby "wskoczyła jej mężowi do łóżka".



Nieznane oblicze romansu May Pang z Johnem Lennonem

Reklama

Początkowo zaskoczona Pang nie żywiła żadnych uczuć wobec Lennona, jednak wkrótce między nimi zaiskrzyło. Para wyruszyła na Zachodnie Wybrzeże USA, gdzie cieszyła się wolnością. W Los Angeles Lennon korzystał ze swojego statusu gwiazdy, a ich życie wypełniały kluby i muzyka. May weszła również w rolę mediatorki między Lennonem a jego pierwszą żoną Cynthią oraz ich synem Seanem.

Zdjęcie May Pang z Johnem Lennonem / Ron Galella / Contributor / Getty Images

Romans był dla Lennona czasem wzmożonej kreatywności. Nagrywał płyty, eksperymentował z muzyką. Jednak nie obyło się bez problemów z zachowaniem gwiazdora.

Ostatecznie to Yoko Ono zdecydowała o zakończeniu ich relacji. Po repremierze musicalu "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", Ono wkroczyła ponownie do życia Lennona. Artysta wrócił do Yoko. W 1980 roku zginął tragicznie.



Zdjęcie May Pang z Johnem Lennonem / WWD / Contributor / Getty Images

May Pang, po zakończeniu swojego związku z Lennonem, wyszła za mąż za producenta muzycznego Tony'ego Viscontiego, z którym ma dwójkę dzieci. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2000 roku.

Film "Stracony weekend" można oglądać na festiwalu Millennium Docs Against Gravity.