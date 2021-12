W ubiegłym roku z powodu pandemii telewizyjne imprezy sylwestrowe nie mogły odbyć się w klasycznej formie. Jednak mimo nałożonych obostrzeń Sylwester Marzeń z Dwójką został zorganizowany w plenerze, a na koncercie pojawiła się publiczność. Impreza odbyła się w amfiteatrze w Ostródzie.



W tym roku sylwester TVP wróci do Zakopanego. Na scenie pojawią się m.in. Zenon Martyniuk, Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Piękni i Młodzi, Rafał Brzozowski, Weekend, Playboys, Mig, Defis oraz Daria.



Po Eurowizji Junior Jacek Kurski zaprosił również na imprezę Sarę Egwu-James, która w tym roku reprezentowała Polskę na konkursie. "Producenci jeszcze nic o tym nie wiedzą, ale się dowiedzą" - stwierdził wtedy.



Podczas tego samego wywiadu Kurski zapowiedział, że w TVP na imprezie sylwestrowej wystąpi wielka, międzynarodowa gwiazda (użył określenia "TOP3 na całym świecie"). Teraz okazało się, że pierwszą zagraniczną gwiazdą wydarzenia będzie Julio Iglesias Junior, brat Enrique Iglesiasa. Hiszpański wokalista ma na koncie cztery albumy studyjne, a ostatni - "Latin Lovers" - wydał w 2014 roku. W Polsce pojawi się po raz drugi - w 2011 roku wystąpił jako gość na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej.

Internauci od razu zareagowali na tę informację, ostro komentując decyzję Telewizji Polskiej i nawiązując do słów prezesa TVP. "To się mija z prawdą.. miał być artysta TOP 3, który nigdy nie był w Europie, a ten facet to nie wiadomo kto to", " Wy tak serio? Ten ktoś może być supportem wielkiej gwiazdy, a on jest nieznany", "To jest ta mega światowa gwiazda?", "Teraz brat Enrique, a za rok kto? Bo jak nie macie pomysłów, to podobno trzeci syn kuzyna od strony matki samego Eminema nie ma jeszcze planów" - tego typu opinie można przeczytać pod ogłoszeniem.

