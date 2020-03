Zmarł Mark Blum. Wzruszające słowa Madonny

Koronawirus wciąż rozprzestrzenia się po świecie. Jedną z jego ofiar był aktor Mark Blum. Wzruszające pożegnanie przyjaciela opublikowała Madonna.

Obecnie najtragiczniejsza sytuacja panuje w Stanach Zjednoczonych. Zarażonych jest tam ponad 104 tys. osób. Gwałtownie rośnie liczba wykrytych przypadków we Włoszech (ponad 86 tys.), Hiszpanii (ponad 72 tys.) i Niemczech (ponad 53 tys.). Na całym świecie zdiagnozowano ponad 618 tys. osób, z czego ponad 28 800 zmarło.

W Polsce koronawirusa wykryto u 1481 osób, 17 z nich zmarło.

Jedną ze śmiertelnych ofiar był amerykański aktor Mark Blum. Przez ciężkie powikłania i komplikacje zarażonego 69-latka nie udało się uratować. Zmarł 25 marca w Nowym Jorku.

Przyjaciela pożegnała m.in. Madonna. "Chcę potwierdzić odejście niezwykłego człowieka, aktora i przyjaciela Marka Bluma, który uległ koronawirusowi. To jest naprawdę tragiczne. Moje serce kieruje się do niego, jego rodziny i jego bliskich. Pamiętam go jako zabawnego, ciepłego, kochającego i profesjonalnego, kiedy nagrywaliśmy 'Rozpaczliwie poszukując Susan' w 1985 roku" - wspominała.

"Ten wirus nie jest żartem, nie jest czymś zwyczajnym lub udaje, że nie wpłynie na nas w żaden sposób. Musimy być wdzięczni, mieć nadzieję, pomagać sobie nawzajem i przestrzegać zasad kwarantanny" - zaapelowała do fanów.

"Rozpaczliwie poszukując Susan" to film komediowy w reżyserii Susan Seidelman. Madonna zagrała tam tytułową bohaterkę Susan. Komedia była nominowana do Cezarów w kategorii "Najlepszy film zagraniczny".

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.