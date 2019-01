Zeznania Lady Gagi w sprawie Keshy ujawnione. Tak broniła koleżanki

Serwis The Blast ujawnił stenogramy z przesłuchania Lady Gagi, która była świadkiem w sprawie pomiędzy Keshą i Dr. Lukiem. Z zapisu widać, jak żarliwie wokalistka broniła swojej koleżanki z branży.

Lady Gaga broniła Keshy w sądzie w 2017 roku /Dia Dipasupil /Getty Images

Przypomnijmy, że Kesha oraz jej producent i właściciel wytwórni, z którą związała się kontraktem, Dr. Luke (Łukasz Gottwald) prowadzą spór prawny od 2014 roku. Wokalistka oskarżyła mężczyznę o to, że znęcał się nad nią oraz molestował ją seksualnie.

Przez ponad cztery lata sądy wydały kilka wyroków, według których Kesha wciąż musi nagrywać w wytwórni Dr. Luke'a, jednak nie musi z nim współpracować. Sąd uznał jednak, że producent nie podawał jej narkotyków oraz jej nie zgwałcił, a także, że nie nastąpiło przestępstwo nienawiści.

Cała sprawa wciąż znajduje się w toku, a w 2018 roku do kontrataku przeszedł Dr. Luke, który domaga się odszkodowania od wokalistki.



Kesha po wyjściu z sądu w Nowym Jorku - 19 lutego 2016

Tymczasem serwis The Blast ujawnił zeznania Lady Gagi z września 2017 roku, kiedy była przesłuchiwana jako świadek w całej sprawie, gdyż miała okazję w przeszłości współpracować z Dr. Luke'iem.

Przesłuchanie Gagi rozpoczęło od oświadczenia jej adwokata, który przypomniał, że wokalistka jest ofiarą przemocy seksualnej i z tego też powodu cierpiała na syndrom stresu pourazowego (PTSD).



Serwis Buzzfeed przyjrzał się stenogramom i postanowił zebrać najważniejsze cytaty z Gagi w osobnym tekście. Znajdziecie je poniżej:

Lady Gaga zapytana o to, czy sprawa z Keshą może zszargać jego pozycję w branży:

"Jeśli pytasz mnie o jego reputację na świecie, to nie mogę mówić za wszystkich. Ale jeśli pytasz o mój punkt widzenia, wyrobiłam sobie go, kiedy zobaczyłam ją (Keshę - przyp. red.) na zapleczu. Ten widok przypomniał mi to, co stało się ze mną. Poczułam wtedy w głębi serca, że ona mówi prawdę. Uwierzyłam jej".

Następnie Gaga zapytana przez prawnika Luke'a wprost odpowiedziała, że Kesha przyznała się, że była napastowana.

Chwilę później adwokat producenta dopytywał, czy gwiazda wiedziała o napaści z relacji innych osób:

"Gdy mężczyźni napastują kobiety, nie zapraszają innych do oglądania tego. A kiedy dzieje się to w tej branży, jest to trzymane w tajemnicy. Przymyka się na to oczy z powodów kontraktów i manipulacji, które faktycznie obejmują tę sytuację, a w której wszyscy teraz się znajdujemy".

Kiedy prawnik zaczął wypytywać o niespójne zeznania Keshy, Gaga odpowiedziała mu w zdecydowany sposób:

"A co powiesz na to, że wszystkie kobiety zawsze oskarżane są o bycie kłamcami i zdzirami i są zawstydzane przed całym światem. Co zrobić z tym? Mam faktyczną wiedzę na temat jej depresji. Wiem, że potrzebuje wsparcia i miłości. Widzę, jak nakręcono spiralę, która sprawiła, że ta dziewczyna upadła. Mam wiedzę na temat jej traumy. Ta dziewczyna przeżyła poważny uraz i przepracowała go w połowie. I wszyscy bierzecie w tym udział".

Po chwili dodała, że prawnik powinien wstydzić się swojego zachowania:

"Dlaczego do licha ta dziewczyna miała to mówić całemu światu? Po jaką cholerę? Wiesz, jakie to doświadczenie dla ofiar? Wiesz, jak to jest mówić takie rzeczy innym ludziom? Nie przewracaj oczami. Powinieneś się wstydzić za siebie".