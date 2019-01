Zenek Martyniuk (Akcent) uwodzi Heidi Fahrenbach. Co naprawdę ich łączy? ("Ja gnam przed siebie")

Mająca polskie korzenie amerykańska modelka Heidi Fahrenbach zawróciła w głowie Zenkowi Martyniukowi. "Ja gnam przed siebie" to już drugi teledysk, w którym zagrała młodsza o 20 lat od lidera grupy Akcent blondwłosa piękność.

Premierę teledysku "Ja gnam przed siebie" (pierwotnie w mediach pojawiały się informacje, że piosenka nosić będzie tytuł "W bezkresną dal") wyznaczono na 9 lutego. To pomiędzy 30. rocznicą ślubu Zenka Martyniuka i Danuty (okrągła rocznica wypada 4 lutego) a walentynkami.



Opublikowany 21 stycznia 15-sekundowy zwiastun w ciągu tygodnia zdobył ponad 240 tysięcy wyświetleń.



Klip do piosenki "Ja gnam przed siebie" (sprawdź słowa piosenki!) zrealizował Michał Jaworski z chicagowskiej firmy Variete Productions, z którą już wcześniej Zenek Martyniuk współpracował przy realizacji poprzednich teledysków w USA.

Wideo zostało nakręcone w Arizonie - na potrzeby teledysku na kilka dni wynajęto wartą 3 mln dolarów willę, w której gwiazdor disco polo miał do dyspozycji m.in. pięć sypialni i siedem łazienek, jacuzzi, basen i widok na miejscowość Sedona.

Na planie Martyniukowi towarzyszyła urodzona w Chicago 29-letnia modelka Heidi Fahrenbach (jej babcia od strony mamy była Polką).

Amerykanka wcześniej zagrała już w teledysku "Kochana wierzę w miłość" grupy Akcent.

"Z Heidi pracuje mi się doskonale. To fantastyczna, zdolna dziewczyna. Ma fajny amerykański styl i świetnie wpisała się w klimat utworu. Poprzednio bardzo dobrze zagrała, więc stwierdziłem, że warto ponownie zaprosić ją do współpracy. Poza tym już się znamy, więc jadąc do USA nie miałem obaw, że będę niezadowolony z dziewczyny, która towarzyszy mi w teledysku" - mówi "Super Expressowi" Zenek.

"Bardzo lubię pracować w Stanach. Nie wykluczam, że Heidi też jeszcze kiedyś u mnie wystąpi" - dodaje Martyniuk.

Na razie największym przebojem grupy Akcent jest piosenka "Przez twe oczy zielone" z wynikiem ponad 161 mln odsłon.



