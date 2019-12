Zenek Martyniuk (Akcent) i koncert "Życie to są chwile" w TVP. Co robi mama gwiazdora disco polo?

"Zenek kolegował się z dziewczynami, ale musiał pomagać w domu. Lubił biegać boso po deszczu i po błocie" - opowiada mama Zenka Martyniuka. Benefis lidera discopolowej grupy Akcent w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia pokaże TVP2.

Zenek Martyniuk, przez fanów nazywany królem disco polo, świętuje 30-lecie obecności na polskiej scenie muzycznej.

W tym czasie wraz z zespołem Akcent (posłuchaj przeboju "Przez twe oczy zielone"!), którego jest założycielem i wokalistą, wydał szesnaście płyt, ma też na koncie jeden album solowy.

W 2017 roku ukazała się jego pierwsza biografia, której autorką jest dziennikarka Martyna Rokita.

Książka "Życie to są chwile" (posłuchaj piosenki "Życie to są chwile" Akcentu!) opowiada o drodze Zenona Martyniuka do sławy.

To właśnie pod hasłem "Życie to są chwile" zostanie pokazany benefis Zenka. TVP2 wyemituje podzielony na dwie części dwugodzinny koncert w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia po godz. 20. Będzie to zapis nagranego wcześniej koncertu z Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.



Na scenie pojawili się m.in. Lombard, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Francesco Napoli, Ich Troje, Savage, Top One, Classic, Bad Boys Blue, Renata Dąbkowska oraz Mig. Show skradła jednak mama Zenka - pani Teresa.

"Zenek kolegował się z dziewczynami, ale musiał pomagać w domu. Lubił biegać boso po deszczu i po błocie. Nie zawsze był grzeczny, ale nie miałam większych powodów do narzekań" - wyznała mama gwiazdora disco polo.

Okazało się, że pani Teresa jest już na emeryturze, ale nie zrezygnowała z pracy - od 40 lat pracuje w skupie mleka.

"Zenek jest bardzo dobrym synem i wspaniałym człowiekiem. Nigdy o mnie nie zapomina i zawsze mogę na niego liczyć. Cieszę się, że spełnia swoje marzenia na scenie, bo muzyka zawsze grała w jego duszy" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Przypomnijmy, że 14 lutego 2020 r. premierę będzie miał wyprodukowany przez TVP film "Zenek".

Reżyserem filmu ostatecznie został Jan Hryniak, znany m.in. jako twórca serialu telewizyjnego "Czas honoru. Powstanie".



Głównego bohatera gra dwóch aktorów - w młodego Zenka wcieli się 24-letni Jakub Zając, a w starszego - 40-letni Krzysztof Czeczot.

Żonę Danutę zagra znana z "Dróg wolności" 35-letnia Klara Bielawka. Ryszardem Nawrotem z grupy Akcent ma być z kolei Karol Dziuba (serial "O mnie się nie martw").



Wspomniany Jakub Zając ma w dorobku występy m.in. w serialach "Belfer" i "Ślad". Z kolei Krzysztof Czeczot, którego ostatnio można było oglądać w filmach "Kobiety mafii 2", "Pech to nie grzech", "Gotowi na wszystko. Exterminator", "Porady na zdrady" i serialach "Dziewczyny ze Lwowa" i "Singielka".