Zbigniew Wodecki nieznany: Poznaliśmy pierwszy utwór z płyty "Wodecki Jazz '70 - dialogi"

Do sieci trafił utwór "Fantazja" Zbigniewa Wodeckiego. To zapowiedź pośmiertnej płyty artysty pt. "Wodecki '70 - dialogi".

Utwór skomponował sam Zbigniew Wodecki. Słowa do utworu napisał Janusz Terakowski. Nagranie pochodzi z 1978 roku i zostało stworzone wraz z orkiestrą PRiTV pod batutą Andrzeja Trzaskowskiego.



Płyta "Wodecki Jazz ’70 - dialogi" trafi do sprzedaży 4 czerwca.

Ten niecodzienny projekt muzyczny łączy archiwalne nagrania kompozycji Zbigniewa Wodeckiego oraz ich interpretacje, które zaproponowali znakomici muzycy polskiej sceny jazzowej. Stylistycznie płyta pokazuje jazz lat 70., kiedy artysta komponował i bawił się ekstrawagancko głosem, przede wszystkim jednak grał na skrzypcach z orkiestrami Jerzego Miliana czy Andrzeja Trzaskowskiego, a swoje autorskie utwory nagrywał w Polskim Radiu.



"Wówczas jeździło się do Warszawy do studia Polskiego Radia, a tam sprzęt, mikrofony, Alibabki i Andrzej Trzaskowski, który wtedy był w Polsce jak Quincy Jones w Ameryce" - wspomina Wodecki" - mówił jeszcze przed śmiercią PAP-owi Wodecki, który razem z ojcem Rafała Trzaskowskiego stworzył m.in. hit "Zacznij od Bacha".

Zaproszeni do projektu goście, m.in. Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj oraz Michał Barański i Paweł Dobrowolski, wybrali sobie po jednym z utworów Zbigniewa Wodeckiego do autorskiej aranżacji. Materiały sprzed lat udostępniło na licencji Archiwum Polskiego Radia, a te współczesne powstały podczas sesji nagraniowej z grudnia 2020 i początku 2021 roku.



"Właśnie spełnia się jedno z moich marzeń. Przedstawiam Państwu szalonego muzycznie Zbigniewa Wodeckiego z niezwykłych czasów! Uwielbiam całą, niezwykle różnorodną̨ twórczość taty, szczególnie z lat 70. To nie tylko klimat tamtych 'szalonych' lat, to wielka przestrzeń́ muzyczna, w której tata artystycznie się̨ poszukiwał. Wyobrazimy to sobie... Chwilę po szkole muzycznej zostaje zaproszony przez Marka Grechutę do zespołu Anawa, gra z Ewą Demarczyk, w Piwnicy Pod Baranami, z orkiestrami Polskiego Radia, z big-bandem Jerzego Miliana. Komponuje, nagrywa płytę̨ '1976' i wygrywa ważne festiwale muzyczne lubianymi i charakterystycznymi dla siebie utworami, jak 'Strach na wróble', 'Izolda' czy 'Wspomnienia tych dni'. A w międzyczasie... powstaje taki kapitalny jazz! Wybrałam na tę płytę̨ utwory i kompozycje z tamtych lat, zwariowane i znakomite, do których nagraliśmy z naszymi gośćmi, wspaniałymi jazzmanami, ich nowe aranżacje. To jeszcze inna muzyczna twarz Zbigniewa Wodeckiego - instrumentalny jazz" - skomentowała premierę Kasia Wodecka-Stubbs.

Również 4 czerwca odbędzie się specjalny koncert "Wodecki Twist ‘21" online transmitowany na Youtube. Zrealizowany zostanie on na dachu Unity Tower w Krakowie.