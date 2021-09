Zamaskowana Apostolica przed premierą debiutu

Pierwszy longplay zamaskowanego kwartetu spod znaku symfonicznego power metalu wyda mediolańska Scarlet Records (CD, drogą elektroniczną).

"Apostolica, założona przez jednych z najlepszych muzyków na międzynarodowej scenie, to nowe przedsięwzięcie łączące współczesne europejskie brzmienie power metalu z subtelną antyklerykalnym treścią wizualną i tekstową" - czytamy w lapidarnej notce informacyjnej.

Grupę współtworzą dwaj włoscy muzycy: perkusista Malachia i gitarzysta Isaia, członek death / thrashowego Krieg z Lombardii; a także niejaki Ezekiel na wokalu i równie anonimowy basista Jonas.

Debiut Apostoliki promuje singel "Sanctus Spiritus". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Apostolica Sanctus Spiritus

Sprawdźcie także wypuszczony w sierpniu wideoklip do pierwszego singla "No More Place In Hell"

Clip Apostolica No More Place in Hell

Oto lista utworów albumu "Haeretica Ecclesia":

1. "Sanctus Spiritus"

2. "The Sword Of Sorrow"

3. "Come With Us"

4. "Thanatos"

5. "Pollution Is My Name"

6. "No More Place In Hell"

7. "Famine"

8. "The Doom"

9. "The Dusk Is Coming"

10. "Redemption".