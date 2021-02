Z czeluści Helslave (nowa płyta "From The Sulphur Depths")

Włoska formacja Helslave szykuje się do premiery drugiego albumu.

Zespół Helslave przygotował drugi album /materiały prasowe

"From The Sulphur Depths", pierwszą od sześciu lat płytę deathmetalowego kwintetu z Rzymu, zmiksował i poddał masteringowi dobrze wszystkim znany, szwedzki fachowiec Dana Swanö w studiu Unisound.

Okładkę zaprojektował hiszpański artysta Juan Castellano.

Następca debiutanckiego longplaya "An Endless Path" (2015 r.) wyda zasłużona singapurska Pulverised Records.

W wersji CD drugi album Helslave ujrzy światło dzienne 23 kwietnia, a na winylu oraz na kasecie (w Europie dzięki Gruesome Records) 14 maja.

Premierowego utworu "Unholy Graves" Helslave możecie posłuchać poniżej:

Wideo HELSLAVE - Unholy Graves

Na płycie "From The Sulphur Depths" znajdziemy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "From The Sulphur Depths"

2. "Unholy Graves"

3. "Thrive In Blasphemy"

4. "Perpetual Damnation"

5. "Last Nail In The Coffin"

6. "Thy Will Be Undone"

7. "Funereal Lust"

8. "Desecration"

9. "Rotting Pile Of Flesh"

10. "The Sentence Of The Living".