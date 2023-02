Jay Schellen wspiera Yes od 2016 r. - najpierw w roli zastępcy Alana White'a, który wówczas dochodził do zdrowia po operacji pleców. Po jego powrocie do koncertowania Schellen towarzyszył zespołowi jako drugi perkusista. Kolejny raz zastąpił White'a w 2022 r. na trasie "Close to the Edge" (z okazji 50-lecia tego przebojowego albumu) krótko przed śmiercią tego muzyka w maju.

Teraz ogłoszono, że 62-letni Schellen (mający na koncie współpracę z m.in. Hurricane, Asia oraz byłymi i obecnymi muzykami Yes w różnych konfiguracjach personalnych) został na stały przyjęty do brytyjskiej formacji, której początki sięgają końca lat 60. To było marzeniem zmarłego Alana White'a, by jego następcą został właśnie Jay Schellen.

"Jesteśmy zachwyceni móc powitać Jaya oficjalnie na pokładzie. Był naszym wspaniałym wsparciem przez ostatnie siedem lat i nie mogliśmy znaleźć lepszego zespołowego gracza" - mówi gitarzysta Steve Howe , mający obecnie najdłuższy staż w zespole (z przerwami od 1970 r.).

"Jestem dumny, że mogłem pracować tak blisko z moim muzycznym bohaterem i wspaniałym przyjacielem Alanem White'em. Będę starał się uczcić jego pamięć, zmierzając w przyszłość z zespołem" - dodaje Jay Schellen.

Wideo "Roundabout" from Alan White Memorial Concert

Yes: Koncert w Polsce

Polscy fani będą mogli go zobaczyć 23 maja w Klubie Stodoła w Warszawa. Na koncercie (był przekładany kilka razy z powodu pandemii koronawirusa) zespół zagra w całości album "Relayer" (1974) oraz swoje największe przeboje.

Obecnie Yes tworzą: Steve Howe (gitary) oraz Geoff Downes (klawisze), Billy Sherwood (gitara basowa i wspierający wokal), Jon Davison (wokal) i Jay Schellen (perkusja). Davison w 2012 r. zastąpił oryginalnego wokalistę Jona Andersona . Z kolei Billy Sherwood w 2015 r. wrócił do zespołu, zastępując zmarłego współzałożyciela Chrisa Squire'a .

Wideo Heart of the Sunrise - Yes Live, 2 12 17 - Howe Tributes Squire, Sherwood Style

"Relayer" to siódma studyjna płyta i jeden z najbardziej charakterystycznych albumów grupy. Wyznaczył on również lekką zmianę kierunku, ponieważ Patrick Moraz zastępując Ricka Wakemana na klawiszach, wprowadził do albumu ostrzejszy, bardziej awangardowy klimat.

Davison zapowiedział, że w tym roku ma pojawić się następca płyty "The Quest" z 2021 r. Na początku roku ujawniono pierwsze szkice okładki, za którą tradycyjnie odpowiada Roger Dean - angielski malarz i grafik, projektant okładek także dla m.in. grup Osibisa, Uriah Heep, Atomic Rooster, Budgie, Asia, Focus i The Flower Kings.