Wyjątkowość wylicytowanego nagrania polega na tym, że zarejestrowano je na nowatorskim nośniku audio o nazwie Ionic Originals, o którego powstaniu dowiedzieliśmy się w kwietniu tego roku.

Chodzi o płytę, którą odtwarza się na tradycyjnym gramofonie, ale jakość dźwięku ma przewyższać tę z płyt CD i winylowej razem wziętych. Ponadto oferowana na aukcji płyta powstała w jednej tylko kopii.

81-letni Bob Dylan niedawno zakończył serię koncertów związanych z wydaniem w 2020 roku swojego najnowszego albumu "Rough and Rowdy Ways".

8 listopada ma się ukazać jego książka zatytułowana "The Philosophy of Modern Song". Będzie to zbiór ponad 60 esejów, w których bard analizuje treści piosenek innych artystów. Nad tą nową książką (pierwszą od wydanych w 2004 roku wspomnień noszących tytuł "Chronicles: Volume One") Dylan pracuje od 2010 roku.

