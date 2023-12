Trzeci longplay kwintetu z Wisconsin zarejestrowano w The Belle City Sound Company, gdzie za konsoletą zasiadł Chris "Wisco" Djuricic, amerykański inżynier dźwięku i były basista m.in. Jungle Rot i Novembers Doom. Miksem i masteringiem "Swallowed By Hell" zajął się Scott Elliott z polskiego studia Chernobyl, fachowiec z USA pracujący obecnie w białostockim studiu Hertz.

Autorem okładki jest słynny nowojorski artysta Ed Repka, twórca prac zdobiących klasyczne płyty m.in. Megadeth, Nuclear Assault, Massacre, Atheist i Death.



Nowy album Morbid Saint będzie mieć swą premierę 9 lutego 2024 roku nakładem niemieckiej High Roller Records (CD, na winylu i kasecie).



Następcę płyty "Destruction System" (2015 r.) promują trzy single: "Swallowed By Hell", "Bleed Them Dry" i "Pine Tuxedo". Do tytułowego utworu z albumu "Swallowed By Hell" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Przypomnijmy, że założony w 1984 r. zespół początkowo regularnie poprzedzał na koncertach formację Death. Morbid Saint uznawany jest za jednego z pionierów wściekłego thrash/death metalu z elementami black metalu.



Na płycie "Swallowed By Hell" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Rise From The Ashes"

2. "Swallowed By Hell"

3. "Bloody Floors"

4. "Burn Pit"

5. "Fear Incarnate"

6. "Fuck Them"

7. "Bleed Them Dry"

8. "Pine Tuxedo"

9. "Killer Instinct"

10. "Psychosis".