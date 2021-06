Wojenne kroniki Caedere (nowa płyta "Eighty Years' War")

Pod koniec lipca pierwszym od siedmiu lat albumem przypomni o sobie niderlandzka grupa Caedere.

"Eighty Years' War (Dutch War Of Independence)", tak bowiem brzmi w całości tytuł czwartego longplaya Caedere, nagrano i zmiksowano w Brandstudios pod okiem Rika Branda. Okładkę zaprojektował węgierski artysta Gyula Havancsák.

Na perkusji zagrał gościnnie Michiel van der Plicht, aktualny członek Pestilence i niegdysiejszy bębniarz m.in. God Dethroned. Wśród gości odnajdujemy także skrzypaczkę Antonię Ottink.

Wyjaśnijmy, że “Eighty Years' War" to album konceptualny podejmujący temat wojny osiemdziesięcioletniej (1568-1648) - konfliktu, w którym Niderlandy walczyły o wyzwolenie spod panowania hiszpańskiego.

Nowa płyta deathmetalowego Caedere ujrzy światło dzienne 23 lipca nakładem opolskiej wytwórni Via Nocturna (CD, cyfrowo).

Premierowej kompozycji "Sea Beggars" Caedere możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Eighty Years' War (Dutch War Of Independence)":

1. "Iconoclasm"

2. "Inquisition"

3. "Council Of Blood"

4. "The Siege (Of Long Breath)"

5. "War & Sorrow View"

6. "Sea Beggars"

7. "Divine Power Of Kings"

8. "The Seven Provinces".