Wnętrzności Demon Head (nowa płyta "Viscera")

Pod koniec stycznia 2021 roku duńska grupa Demon Head wyda czwarty album.

Zespół Demon Head przygotował nową płytę /Christine Björk /materiały prasowe

"Viscera", nowa płyta hardrockowo-doommetalowego kwintetu z Kopenhagi, powstała w Szwecji oraz w studiu Sweet Silence pod okiem Flemminga Rasmussena (m.in. Metallica, Morbid Angel, Rainbow). Miksem zajął się Martin "Konie" Ehrencrona (In Solitude, Tribulation, Nifelheim).

"Jesteśmy gotowi oddać w wasze ręce płytę 'Viscera'. Tkwi w niej więcej z nas, niż na którymkolwiek nagranym przez nas wcześniej albumie. Mamy zarazem nadzieję, że powitacie ten materiał równie szczerze, jak on powita was" - napisali Duńczycy spod znaku diabelskiego rocka.

Czwarty longplay Demon Head ujrzy światło dzienne 29 stycznia 2021 roku w barwach nowego wydawcy - Metal Blade Records.

Teledysk do nowego singla "The Triumphal Chariot Of Antimony" Demon Head możecie zobaczyć poniżej:

Clip The Triumphal Chariot of Antimony

Oto lista utworów albumu "Viscera":



1. "Tooth And Nail"

2. "The Feline Smile"

3. "Arrows"

4. "Magical Death"

5. "The Lupine Choir"

6. "A Long, Groaning Descent"

7. "In Adamantine Chains"

8. "Black Torches"

9. "Wreath"

10. "The Triumphal Chariot Of Antimony".