Płytę "Ascension" nagrano w Studio67. W tym samym miejscu miksem i masteringiem zajął się Dominik Burzym. Za produkcję odpowiadał Grzegorz Luzar, gitarzysta i założyciel Wingless. Okładkę zaprojektował Rafał Wechterowicz, a oprawę graficzną przygotował Michał "Xaay" Loranc, wokalista Wingless.

Album "Ascension" promuje już kompozycja "Majesty", która doskonale odzwierciedla charakter całego materiału grupy, której skład uzupełnia perkusista Piotr Wójcik i koncertowy basista Pascal.

"'Majesty' idealnie oddaje kierunek, w jakim obecnie zmierza zespół. Połączenie deathmetalowego ciężaru, chwytliwości oraz perfekcyjnego brzmienia rodem z lat 90. dało elektryzujący efekt. Środkowa część numeru, łącząc blasty z norweską melodyką, uzupełniła obraz tego mocarnego kawałka. Nikt nie przejdzie obok niego obojętnie" - zapewnia Grzegorz Luzar.



Piąty longplay Wingless ujrzy światło dzienne 26 kwietnia w barwach Selfmadegod Records (CD, cyfrowo).



Premierowej kompozycji "Majesty" z nowego albumu Wingless możecie posłuchać poniżej:

Wideo WINGLESS - Majesty

Wingless - szczegóły płyty "Ascension" (tracklista):

1. "The Ascension (After The Light)"

2. "Majesty"

3. "The Soul Raiser"

4. "From There It’s Always Dark"

5. "Stronger Than Death"

6. "As Long As Others Die"

7. "Only The Graves Will Remain"

8. "Empty Eyes, There Is No Soul"

9. "Into The Unknown".