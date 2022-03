Wilki z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Liczysz się tylko Ty"

Fani zespołu na pewno nie będą zawiedzeni materiałem na trzydziestolecie zespołu. Płyta "Wszyscy marzą o miłości" muzycznie jest inspirowana latami 90-tymi, ale bardzo współcześnie ujętymi przez producenta, Kubę Galińskiego, z którym zespół Wilki współpracował już przy utworze "Na krawędzi życia".

"Robert Gawliński w tekstach maluje niejednoznaczne obrazy, pozostawia słuchaczom margines dla wyobraźni. Historie, które opowiada mają być impulsem uruchamiającym w nas własne przeżycia, wrażliwość i emocje" - czytamy w zapowiedzi.

Reklama

"Singel 'Liczysz się tylko ty' to piosenka o samotności, tęsknocie i potrzebie bliskości. O tym, że to drugi człowiek nadaje sens naszemu życiu. Ktoś kogo kochamy albo z kim się przyjaźnimy, osoba, z którą dzielimy radości i smutki. I że czasem dopiero nieobecność tej osoby uświadamia nam, jak jest dla nas ważna" - mówił Robert Gawliński.

Clip Wilki Liczysz się tylko ty

Płyta zostanie wydana nakładem Agora Muzyka. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, jednak według zapowiedzi album ukaże się jeszcze w tym roku.

Przystanek Woodstock 2017: Wilki 1 / 11 Przystanek Woodstock 2017: Wilki Źródło: WOŚP Autor: Damian Mękal udostępnij

Zespół Wilki wydał swoją debiutancką płytę 30 lat temu - to kultowy "Niebieski Album", na którym pojawiły się takie przeboje jak "Son of the blue sky", "Eli lama sabachtani" czy "Aborygen". Do tej pory grupa opublikowała siedem albumów studyjnych - ósmym będzie nadchodzący "Wszyscy marzą o miłości".