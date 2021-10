Wilderun: Szczegóły albumu "Epigone"

"Epigone", nowy longplay grupy z Bostonu, zmiksował szwedzki fachowiec Jens Bogren.

W odsłonie CD następcę "Veil Of Imagination" (2019 r.) wzbogaci przeróbka "Everything In Its Right Place" Radiohead. W edycji cyfrowej znajdziemy dodatkowo syntezatorową wersję "Exhaler", utworu rozpoczynającego "Epigone".

Premierę czwartego album Wilderun zaplanowano na 7 stycznia 2022 roku nakładem niemieckiej Century Media Records (CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy).

Nową płytę kwartetu z Massachusetts pilotuje kompozycja "Passenger". Nakręcony do niej wideoklip możecie zobaczyć poniżej:



Oto program albumu "Epigone":

1. "Exhaler"

2. 'Woolgatherer“

3. "Passenger“

4. "Identifier"

5. "Ambition"

6. "Distraction I"

7. "Distraction II"

8. "Distraction III"

9. "Distraction Nulla"

10. "Everything In Its Right Place" (przeróbka Radiohead)

11. "Exhaler" (wersja syntezatorowa).