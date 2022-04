Finalista 12. edycji "The Voice of Poland" - Wiktor Dyduła - po zakończeniu programu rozwija najszybciej swoją karierę spoza wszystkich uczestników programu.

W programie od początku związany był z drużyną Tomsona i Barona i bezproblemowo przechodził kolejne etapy. Podczas przesłuchań w ciemno odwrócił trzy fotele. Nie zrobiła tego jedynie Sylwia Grzeszczak, czego szybko pożałowała.

Dyduła był poważnym kandydatem na zwycięzcę programu, ale ku dużemu zaskoczeniu, pożegnał się z show TVP jako pierwszy z czterech finalistów. Zwyciężczynią została Marta Burdynowicz.

Piosenkarz, który w przeszłości był też kelnerem, wydał już drugi singel - "Koło Fortuny" - i jest na dobrej drodze, aby nie dać zapomnieć o sobie słuchaczom.

Wiktor Dyduła na Eurowizji? Jasna deklaracja

Tak jak w przypadku innych uczestników show z serii "The Voice", którzy cieszyli się sporą popularnością w trakcie programu, tak i w przypadku Wiktora Dyduły, zaczęto zastanawiać się, czy wokalista mógłby pojechać na Eurowizję.

Na to pytanie stanowczo odpowiedział w rozmowie z Radiem Eska, przyznając, że nie widzi możliwości wyjazdu na konkurs Eurowizji.



"To nie są moje klimaty i mój kierunek rozwoju. Czasem sobie obejrzę, nie mówię, że nie, ale to nie jest totalnie miejsce, w którym się widzę. Niektórych pewnie teraz zawiodłem, sorry, ale mówię szczerze, jak jest" - stwierdził.

"Nie czuję tego. Bardziej jestem skupiony na dawaniu koncertów klubowych i tą drogą chciałbym iść" - dodał.

Przypomnijmy, że w tym roku Polskę na Eurowizji reprezentuje Krystian Ochman, który również był wielkim fanem Wiktora Dyduły w "The Voice of Poland". Ochman w Turynie wystąpi w drugim półfinale (12 maja).