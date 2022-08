16 sierpnia rozpoczął się tegoroczny Top of The Top Festival w Sopocie. Jednym z wykonawców, którzy pojawili się na scenie był Kuba Badach, którzy przed publicznością zaprezentował się w świetnie skrojonym smokingu.

Wokalista, a prywatnie partner Aleksandry Kwaśniewskiej, towarzyszył podczas występu Igorowi Herbutowi. Wspólne wykonanie wielkiego przeboju Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem" zachwyciło widzów TVN-u

Kuba Badach zachwyca publiczność i widzów TVN-u. "Najlepszy występ koncertu"

Igor Herbut i Kuba Badach ponownie zaprezentowali się w repertuarze Wodeckiego i ponownie ich występ został znakomicie przyjęty. Widzowie wprost uznali to za najlepszy występ pierwszego wieczoru Top of The Top Festival.



Instagram Wideo

"Kuba Badach, mistrzostwo świata", "Dlaczego tak mało Kuby?", "Najlepszy występ i wykon na festiwalu", "Kuba jak zwykle klasa", "Oby więcej takich występów", "Kuba mógłby śpiewać wszystkie piosenki Wodeckiego" - czytamy w komentarzach pod występem duetu.

"Cudowny występ. Szkoda, że Pan Kuba Badach tak mało śpiewa sam. Przy Pana głosie ja odpoczywam i na moment jestem oderwana od złych doświadczeń. Przepiękny głos, kultura osobista, nie trzeba wyjść na scenę prawie bez ubrania, a zdobywa się serce słuchających" - napisała jedna z internautek.