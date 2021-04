"Wesela z piekła rodem" w Polo TV: Klątwa zatrucia pokarmowego

Co się wydarzy w najbliższym odcinku drugiego sezonu serialu "Wesela z piekła rodem" w Polo TV? "Spięta panna młoda" w akcji!

Kadr z trzeciego odcinka serialu "Wesela z piekła rodem" /Polo TV

Każdy odcinek, to inne wesele, inna para młoda i jej rodzina. Każde wesele to inna historia, która zaskakuje swoim przebiegiem.

W drugim sezonie serialu "Wesela z piekła rodem" pojawiają się nowi bohaterowie. W kuchni królować będzie nowy kucharz Robson, a na czele ekipy zamiast pani Krysi Zajączek stanie jej siostra Alinka, która wszystkim da nieźle popalić.

Premierowe "Wesela z piekła" rodem zawsze w sobotnie wieczory o godz. 20.00 (po dwa odcinki) w Polo TV.



W trzecim odcinku kolejne wesele organizuje "spięta" panna młoda, która pragnie, by wszystko wyszło idealnie. I może idealnie by nawet było, gdyby jej świeżo upieczony mąż nie zaprosił na imprezę swojej byłej dziewczyny, a gości nie opętała klątwa zatrucia pokarmowego. Wszystko wskazuje na to, że to wesele zakończy się sprawą sądową. Czy honor domu weselnego Alinki i słynnego bigosu jej kucharza, uda się jeszcze uratować?