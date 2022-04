WdoWA piosenką "CAPTCHA" zabiera słuchaczy do świata burzliwych emocji. Utwór jest fabularną historią, w której zauroczona bohaterka okazuje się pionkiem w emocjonalnych rozgrywkach. W takich sytuacjach można szybko uporać się z rozczarowaniem, można popaść w niezdrową obsesję. Tutaj rozwiązaniem okazuje się zemsta.

Clip WdoWA CAPTCHA (fatalne zauroczenie)

Sprawdź tekst do utworu "Captcha" w serwisie Tekściory.pl

Numer wyprodukowany został przez Got Barss i jest drugim singlem zapowiadający płytę "Historia jednej miłości". Nowy album WdoWy poświęcony jest cyklowi relacji miłosnej: zaczynając od samotności, przez zauroczenie, seks, czułość, rutynę, aż po zdradę, rozstanie i powrót do samotności. Każdy utwór na płycie nastrojem i emocjami traktuje o innym etapie relacji. Album ukaże się 31 maja 2022 roku. Można go już zamawiać w pre-orderze na stronie internetowej artystki.

Reklama

Tracklista albumu "Historia jednej miłości"

1. Ktoś, Kiedyś

2. CAPTCHA

3. Tańczyć

4. Nie zwalniaj

5. Fendi

6. Toast

7. Jak dawniej

8. Jak to robisz?

9. Bumerang

10. Do domu

11. Nie ma (Bonus track)

Kim jest WdoWA?

WdoWa zadebiutowała w 2005 roku jako pierwsza kobieta w Polsce, która wydała płytę rapową. Dała się poznać jako świadoma swoich umiejętności i pewna siebie artystka, która nie ma problemów z byciem szczerą i bezpośrednią. Gościnnie pojawiała się w numerach Pezeta, Tego Typa Mesa czy Tede. Teraz wraca z długo wyczekiwanym solowym materiałem - jej ostatni album wyszedł w 2010 roku, a EP-ka w 2013 roku.