Wayfarer: Nowy album "A Romance With Violence"

Dużymi krokami zbliża się premiera czwartej płyty amerykańska formacja Wayfarer.

Wayfarer przygotowali nową płytę /Elizabeth Marsh /materiały prasowe

"A Romance With Violence" zarejestrowano pod kierownictwem amerykańskiego producenta Petera DeBoera.

Za miks odpowiadał Colin Marston, basista m.in. Dysrhythmii i Gorguts.

Masteringiem zaś zajął się V. Santura, niemiecki producent, a także gitarzysta Dark Fortress i Triptykon.

Czwarty album black / folkmetalowej grupy z Kolorado wyda kanadyjska Profound Lore Records. Premiera zaplanowana jest na 16 października.

Z utworem "Vaudeville" Wayfarer możecie się zapoznać poniżej:

Wideo WAYFARER - Vaudeville (official audio)

Sprawdźcie także opublikowaną wcześniej kompozycję "The Iron Horse (Gallows Frontier, Act II)":

Wideo WAYFARER - The Iron Horse (Gallows Frontier, Act II) official audio

Oto program albumu "A Romance With Violence":

1. "The Curtain Pulls Back"

2. "The Crimson Rider (Gallows Frontier, Act I)"

3. "The Iron Horse (Gallows Frontier, Act II)"

4. "Fire & Gold"

5. "Masquerade Of The Gunslingers"

6. "Intermission"

7. "Vaudeville".