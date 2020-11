W pustelni Moonspell (nowa płyta "Hermitage")

Moonspell, pionierzy black metalu z Półwyspu Iberyjskiego, ujawnili szczegóły premiery nowego longplaya.

Zespół Moonspell przygotował nowy album /materiały prasowe

"Hermitage", 13. i pierwsza od czterech lat płyta Portugalczyków, powstała (w tym miks i mastering) w brytyjskim studiu Orgone, gdzie nad wszystkim czuwał uznany fachowiec Jaime Gomez Arellano (m.in. Paradise Lost, Primordial, Ghost, Sólstafir).

Autorem okładki jest łotewski artysta Arthur Berzinsh.



Nowy album Moonspell trafi do sprzedaży 26 lutego 2021 roku. Austriacka Napalm Records przygotowuje cały wachlarz edycji, w tym takie z dodatkową siedmiocalówką "The Great Leap Forward" oraz przeróbką "Darkness In Paradise" Candlemass.

Płytę "Hermitage" promuje wydany 19 listopada singel "The Greater Good". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Moonspell The Greater Good (Official Lyric Video)

Oto lista utworów albumu "Hermitage":

1. "The Greater Good"

2. "Common Prayers"

3. "All Or Nothing"

4. "Hermitage"

5. "Entitlement"

6. "Solitarian"

7. "The Hermit Saints"

8. "Apophthegmata"

9. "Without Rule"

10. "City Quitter".