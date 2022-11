Marina Mazepa to 25-letnia tancerka i akrobatka, która szokuje publiczność tym, jak elastyczne jest jej ciało. W przeszłości występowała m.in. w "So You Think You Can Dance", francuskim "Mam talent" oraz "Everybody Dance!" w Ukrainie.

Furorę zrobiła natomiast w 2019 roku, kiedy to wystąpiła w 14. sezonie amerykańskiego "Mam talent", gdzie doszła do ćwierćfinału. Wcześniej zszokowała jurorów swoim tańcem, podczas którego wyginała ciało w nieprawdopodobny sposób.

"To było niesamowite. To było znakomite" - mówiła Gabrielle Union. "Twój występ był wspaniały, ale również przerażający i bolesny. Jesteś prawdziwą artystką" - dodawał Howie Mandel.

Wideo Marina Mazepa Contortionist Dancer CRAZIER THAN The Exorcist | America's Got Talent 2019 Audition

"Czy widziałaś może 'Egzorcystę'? Wersja reżyserska tego filmu to najbardziej pokręcona rzecz, jaką widziałem, ale twój występ był mocniejszy. Dobra robota" - komentował Simon Cowell.



Marina Mazepa przyłapana z gwiazdorem Red Hot Chili Peppers

W ostatnich dniach o Mazepie znów zrobiło się głośno. Tym razem jednak za sprawą jej życia prywatnego. Ukrainka została przyłapana na randce z 60-letnim wokalistą Red Hot Chili Peppers, Anthonym Kiedisem.

Tancerka jest młodsza od gwiazdora o 35 lat, jednak jak zauważa "Daily Mail", nie ma w tym nic szokującego, bo Kiedis często spotykany jest w towarzystwie dużo młodszych kobiet.

W latach 2004 - 2008 umawiał się z Heather Christie. Para ma syna Everly'ego. Ponadto Kiedis spotykał się z modelkami Heleną Vestergaard i Wanessą Milhomem. Dwuletni związek z Heleną miał zainspirować album RHCP "The Getaway".