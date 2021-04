Vulture: Szczegóły albumu "Dealin' Death"

Niemiecki kwintet Vulture zarejestrował trzecią płytę.

Zespół Vulture przygotował nową płytę /Lea Schäfer /materiały prasowe

"Dealin' Death", nowe dokonanie speed / thrashmetalowców z Nadrenii Północnej-Westfalii powstało w studiu Monkey Moon w Dortmundzie pod okiem Alexandra Stöckera, gitarzysty Stallion; nad całością produkcji czuwał ponownie Marco Brinkmann ze studia Hellforge.

"Jeśli weźmiesz wszystkie najważniejsze pierwiastki naszej muzyki - wściekłe riffy, przesunięcia półtonów, agresywne wokale, potężne kotły, zmienną dynamikę, syntezatorową grozę oraz klasyczne harmonie bliźniaczych gitar, a następnie zrobisz z nich odlew, otrzymasz 'Dealin’ Death'. Jak na moje ucho, efekt końcowy brzmi nieco jak 'powrót do EP-ek', słychać jednak nowe rozwiązania, których nie było dotąd w naszej twórczości, w tym m.in. harmonijne chóralne śpiewanie" - powiedział Stefan Castevet, gitarzysta Vulture.

Okładkę zaprojektował, już po raz kolejny, włoski artysta Velio Josto.

Następca albumu "Ghastly Waves & Battered Graves" (2019 r.) wyda Metal Blade Records (CD, winyl, cyfrowo). Premierę zaplanowano na 21 maja.

Do singla "Malicious Souls" Vulture nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:



Clip Vulture Malicious Souls

Oto lista utworów albumu "Dealin' Death":



1. "Danger Is Imminent"

2. "Malicious Souls"

3. "Count Your Blessings"

4. "Gorgon"

5. "Star-Crossed City"

6. "Flee The Phantom"

7. "Below The Mausoleum"

8. "Dealin' Death"

9. "Multitudes Of Terror"

10. "The Court Of Caligula".