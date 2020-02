Vulcano: Szczegóły premiery płyty "Eye In Hell"

Vulcano, weterani brazylijskiej sceny metalowej, wypuszczą w marcu nowy album.

Vulcano przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Longplay "Eye In Hell" powstał w studiu O Beco w Kurytybie, mieście będącym przy okazji głównym ośrodkiem polonijnym w Brazylii.

Autorem okładki jest włoski artysta Roberto Toderico.

"Eye In Hell", 11. album studyjny w blisko 40-letniej karierze black / death / thrashmetalowców z Vulcano, będzie mieć swą premierę 13 marca w barwach duńskiej Mighty Music (CD, winyl, cyfrowo).



Nowy materiał Brazylijczyków promują trzy single: "Evil Empire", "Cybernetic Beast" i "Bride Of Satan". Do ostatniego z nich powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Eye In Hell":



1. "Bride Of Satan"

2. "Cursed Babylon"

3. "Evil Empire"

4. "Struggling Beside Satan"

5. "Sinister Road"

6. "Devil Bloody Banquet"

7. "Sirens Of Destruction"

8. "Dealer Of My Curse"

9. "Mysteries Of The Black Book"

10. "Inferno"

11. "Cybernetic Beast"

12. "When The Days Falls"

13. "Eye In Hell".