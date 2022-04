Volturian: Szczegóły nowej płyty "Red Dragon"

Nowy longplay mediolańskiej formacji wyprodukował - w tym miks i mastering - rodzimy fachowiec Andrea Fusini w studiu Fusix. Okładkę zaprojektował Federico Mondelli, grający na gitarze i klawiszach wokalista Volturian, muzyk znany także z grupy Frozen Crown.

Dodajmy, że wokalistką Volturian jest Federica Lanna, która udziela się także w niemieckim zespole Malefistum, a perkusistą Andrea Zannin, członek Eternal Silence, kolejnej włoskiej formacji spod znaku metalu z płcią piękną przy mikrofonie.



Następca albumu "Crimson" (2020 r.) ujrzy światło dzienne 20 maja w barwach włoskiej Scarlet Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.



Drugą płytę Volturian promuje już teledysk do singla "Harley", który możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Red Dragon":

1. "Rebirth"

2. "Stay"

3. "Harley"

4. "Empty World"

5. "Torn Asunder"

6. "Burn It Up"

7. "Distant Caress"

8. "Bury Me"

9. "Freeze"

10. "Descent".