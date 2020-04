Vile Creature z nowym albumu "Glory, Glory! Apathy Took Helm!"

Kanadyjski duet Vile Creature spod znaku eksperymentalnego doom metalu opublikuje w czerwcu trzeci longplay.

Vile Creature przed premierą /Danika Zandboer /

Vic (wokal / perkusja) i KW (wokal / gitara / perkusja) nagrywali tym razem w rodzimym Boxcar Sound Recording w Ontario, gdzie za konsoletą zasiadł ponownie producent Adam Tucker.

Na "Glory, Glory! Apathy Took Helm!" wystąpili gościnnie wokalistka Lauren Minnes z chórem Minuscule, oraz Tanya Byrne, wokalistka drone / doomowej grupy Bismuth z Anglii.

Trzeci album Vile Creature będzie mieć swą premierę 19 czerwca nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records.



Utworu "Circuits, Bending & Breaking" Vile Creature z poprzedniej płyty "Cast Of Static And Smoke" z 2018 roku możecie posłuchać poniżej:

Wideo Circuits, Bending & Breaking

Oto program albumu "Glory, Glory! Apathy Took Helm!":

1. "Harbinger Of Nothing"

2. "When The Path Is Unclear"

3. "You Who Has Never Slept"

4. "Glory! Glory!"

5. "Apathy Took Helm!".