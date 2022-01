14-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia.

Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).



W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". To już dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".



Wokalistka przy tej okazji zaczęła nieco mocniej eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się.



- Jak myślę o tych moich garniturach, to było nieporozumienie. Czekałam już na ten moment, kiedy będę mogła to odpuścić i miałam dosyć grzywki, więc mega się cieszę, że już jej nie ma. Teraz przynajmniej mogę jakoś te włosy spiąć, a wcześniej grzywka mi bardzo przeszkadzała. A jeśli chodzi o ubrania, to chyba wyszło naturalnie, bo zawsze uwielbiałam taki styl. Wcześniej myślałam nad zmianą wizerunku, ale nie byłam do tego przekonana. Teraz już wiem, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Taka chcę na razie pozostać. Nie wiem, co będzie za kilka lat, bo mój gust się zmienia, ale teraz czuję się dobrze i myślę, że wyglądam odpowiednio na swój wiek. Wszystko jest zakryte, nie ubieram się wyzywająco. To do mnie pasuje, jest moje - jest spoko - mówiła Interii.

Viki Gabor w wersji blond

Gabor w styczniu 2022 roku mediach społecznościowych pochwaliła się kolejną metamorfozą. Tym razem zaprezentowała się w blond pasemkach. Fani nie kryli zachwytów. Jednak pojawiła się spora grupa osób, które uznały, że 14-latkę można z powodu zmiany koloru włosów ostro skrytykować.



Hejt na Viki Gabor. Matki atakuję piosenkarkę

Pod postem 14-latki pojawiło się mnóstwo zgryźliwych komentarzy, w których wiele osób zwracało się do niej w obraźliwy sposób.

"Tragedia... Nie niszcz siebie na potrzeby TV i popularności... Masz piękny głos nie potrzebne ci dodatki, które Cię szpecą... Jeszcze trochę i będziesz wyglądać jak plastikowa lala"; "Co ty sobie dziewczyno z ustami zrobiłaś?"; "Dziecko Drogie, co Ty ze sobą zrobisz jak będziesz mieć 30 lat?"; "Dziecko drogie! Moja córka ma 20 lat, ale przy Tobie to wygląda na 16. Coś Ty z siebie zrobiła? Jak Doda będzie chciała kręcić kolejny film z serii 'Dziewczyny z Dubaju' to rolę masz gwarantowaną" - czytamy w komentarzach.