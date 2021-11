Venom Prison zapowiadają nowy album. Kiedy premiera "Erebos"?

"Erebos", trzeci regularny album Venom Prison, będzie mieć swą premierę 4 lutego 2022 roku. Po zakończeniu współpracy z kalifornijską Prosthetic Records, tym razem świeży materiał zespołu z Walii trafi na rynek w barwach nowego wydawcy - niemieckiej Century Media Records.

Okładkę "Erebos" zaprojektował uznany izraelski artysta Eliran Kantor, którego prace zdobią dwie poprzednie płyty Venom Prison.

Wyjaśnijmy, że obok znajdującej się gdzieś na pograniczu death metalu i hardcore'u, wybuchowej twórczości Venom Prison nie powinni przejść obojętnie miłośnicy dźwięków generowanych przez m.in. Misery Index, Nails, Crisis czy Full Of Hell.

Reklama

Dodajmy, że filarami Venom Prison są pochodząca z Rosji wokalistka Larissa Stupar i gitarzysta Ash Gray, którym towarzyszą gitarzysta Ben Thomas, basista Mike Jefferies i perkusista Joe Bills.

Na początku listopada Venom Prison opublikowali pierwszy singel z albumu "Erebos". Teledysk do "Judges Of The Underworld" możecie zobaczyć poniżej: