Venom Prison z materiałem "Primeval"

Na nowym materiale brytyjska formacja Venom Prison wraca do dawnych nagrań.

Venom Prison nagrali stare utwory w nowych aranżacjach /Andy Ford /materiał zewnętrzny

Mowa o kompilacji "Primeval", na potrzeby której deathmetalowy kwintet z Walii zarejestrował ponownie utwory z demówki "Defy The Tyrant" i pierwszej EP-ki "Primal Chaos" (2015 r.), wzbogacając całość o dwie nowe kompozycje ("Defiant To The Will Of God" i "Slayer Of Holofernes").

"Primeval" wyprodukował Tom Dring. Okładkę - po raz kolejny - zaprojektował ceniony artysta Eliran Kantor.

Nowy materiał podopiecznych kalifornijskiej Prosthetic Records trafi na rynek 9 października (cyfrowo, CD, winyl).

Dodajmy, że Venom Prison tworzy czterech Brytyjczyków i pochodząca z Rosji wokalistka Larissa Stupar.

Z nową wersją utworu "Defy The Tyrant" Venom Prison możecie się zapoznać poniżej: