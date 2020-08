Vane przed premierą EP-ki "The Nightmare"

Polska grupa Vane opublikuje na początku września nowy materiał.

Vane przygotowali EP-kę "The Nightmare" /materiały prasowe

EP-kę "The Nightmare" melodyjnych deathmetalowców z południa Polski wyprodukowali Mateusz Gajdzik, gitarzysta Vane, oraz Przemysław Nowak, który odpowiadał także za miks i mastering. Nagrania odbyły się w Impressive Art Studio.

Reklama

Autorem okładki jest uznany polski artysta Michał "Xaay" Loranc.

"Row, Ye Scallywags!", "The Cannibal", "The Burial", "Become The Nightmare", "Walk The Plank" - to tytuły utworów, które znajdziemy na nowej EP-ce Vane.

"The Nightmare" ujrzy światło dzienne 3 września sumptem zespołu.

Teledysk do singla "The Cannibal" Vane możecie zobaczyć poniżej:

Clip Vane The Cannibal

Posłuchajcie także wypuszczonego już pod koniec 2019 roku numeru "Row, Ye Scallywags!" Vane: