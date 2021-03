Urodzinowy Sławomir i naga Kajra w miłosnym uścisku. Zobacz teledysk "Będę z nią"

Z okazji 38. urodzin Sławomira do sieci trafił jego najnowszy teledysk "Będę z nią". Kto tym razem towarzyszy "gwieździe rock polo"?

Reklama

Sławomir i Kajra w gorących scenach w teledysku "Będę z nią" /

W październiku 2020 r. wokalista wypuścił drugą płytę "The Best Of", która przyniosła single "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" i "Totalny Love".

Reklama

W dniu 38. urodzin Sławomira do sieci trafił właśnie najnowszy teledysk do piosenki "Będę z nią".

Trwający kilkanaście sekund pierwszy zwiastun zanotował ponad 130 tys. odsłon w ciągu tygodnia. Wokalista zapowiadał "pikantny i zmysłowy" klip, publikując wcześniej zdjęcia z planu.

Zgodnie z obietnicami w teledysku Sławomirowi tradycyjnie towarzyszy jego żona Magdalena Kajra Kajrowicz, która w niektórych scenach pojawia się nago.

Duetowi w klipie towarzyszą m.in. grający na akordeonie zwycięzca "Mam talent" Marcin Wyrostek oraz tancerze Jan Kliment i Lenka Kliment, Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke. Wideo zostało nakręcone w Otwocku, a za scenariusz i reżyserię odpowiadają Sławomir i Kajra.



Clip Sławomir Będę z nią - feat. Marcin Wyrostek

Telewizyjna premiera teledysku "Będę z nią" odbędzie się w programie "Disco Weekend z Blondi" w Polo TV (piątek, godz. 17).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska pucuje auto Sławomira Polo TV

Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego sylwestrowego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( posłuchaj! ).

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".



Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 1 / 14 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie. Zobaczcie, jak zmieniała się żona "króla rock polo"! Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat udostępnij

Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

Instagram Post

Instagram Post