Upiory Eremit (nowa EP-ka "Desert Of Ghouls")

Trio Eremit z Niemiec zarejestrowało nowy materiał.

Zespół Eremit niedługo opublikuje nową EP-kę /materiały prasowe

Moritz Fabian (gitara, wokal), Pascal Sommer (gitara) i Marco Bäcker (perkusja) nagrywali w studiu Tonmeisterei w Oldenburgu pod okiem Rolanda "Role" Wiegnera.

Reklama

To ten sam producent, który zajmował się brzmieniem "Carrier Of Weight", debiutanckiego albumu Eremit z 2018 roku. Role odpowiadał również za miks i mastering.

Okładkę EP-ki "Desert Of Ghouls" doom / sludgemetalowego zespołu Eremit przygotował amerykański artysta Brandon Holt. Projektem graficznym zajął się fiński artysta Turkka G. Rantanen.

Nowa EP-ka Niemców będzie mieć swą premierę 17 lipca pod banderą indyjskiej Transcending Obscurity Records (winyl, CD, cyfrowo).

Na "Desert Of Ghouls" znajdziemy dwa utwory: "Beheading The Innumerous" i "City Of Râsh-il-nûm". Z tym pierwszym możecie się zapoznać poniżej: