Unfathomable Ruination przed premierą płyty "Enraged & Unbound"

Na 22 listopada wyznaczono datę premiery trzeciego albumu angielskiej formacji Unfathomable Ruination.

Unfathomable Ruination przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Nowa płyta brutalnych deathmetalowców z Londynu powstała w studiu Ritual Sound pod okiem Sama Turbitta oraz w Deadlight Studio (gitary), gdzie nad przebiegiem nagrań czuwał Lars Lüttge.

Miks wykonał ceniony brytyjski muzyk i producent Neil Kernon. Za mastering odpowiadał amerykański fachowiec Alan Douches z nowojorskiego studia West West Side Music.



Okładkę zaprojektował rozchwytywany od lat, mieszkający w Berlinie, acz pochodzący z Izraela artysta Eliran Kantor.



W kompozycji "Occulta Violentiam" usłyszymy gościnnie wokalistę Sven de Caluwé z belgijskiego Aborted, a w numerze "Defy The Architect" Juliena Truchana, na co dzień frontmana francuskiej formacji Benighted.

Longplay "Enraged & Unbound" będzie mieć swą premierę 22 listopada, tym razem pod skrzydłami amerykańskiej Willowtip Records.



Nowy teledysk "Protoplasmic Imprisonment" Unfathomable Ruination możecie zobaczyć poniżej:

Clip Unfathomable Ruination Protoplasmic Imprisonment

Na płycie "Enraged & Unbound" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich lista:



1. "An Obsidian Perception"

2. "Enraged And Unbound"

3. "Codebreaker"

4. "Defy The Architect"

5. "A Prophetic Compulsion"

6. "Maniacal Disillusion"

7. "Fibers"

8. "Occulta Violentiam"

9. "Protoplasmic Imprisonment".