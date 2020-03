Ulcerate z albumem "Stare Into Death And Be Still". Kiedy premiera?

Nowozelandzka formacja Ulcerate zarejestrowała nową płytę.

"Stare Into Death And Be Still" będzie szóstym albumem w karierze deathmetalowców z Nowej Zelandii.



Płyta ukaże się nakładem nowego wydawcy, francuskiej Debemur Morti Productions. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), w dwóch dwupłytowych edycjach winylowych oraz drogą elektroniczną. Premiera odbędzie się 24 kwietnia.



Przypomnijmy przy okazji, że Ulcerate z niejednego pieca chleb jedli, bowiem w swojej 18-letniej karierze figurowali w katalogach szeregu wytwórni, w tym holenderskiej Neurotic Records, amerykańskiej Willowtip czy - jak do niedawna - filadelfijskiej Relapse Records.



Z tytułową kompozycją z płyty "Stare Into Death And Be Still" Ulcerate możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Stare Into Death And Be Still":



1. "The Lifeless Advance"

2. "Exhale The Ash"

3. "Stare Into Death And Be Still"

4. "There Is No Horizon"

5. "Inversion"

6. "Visceral Ends"

7. “Drawn Into The Next Void"

8. “Dissolved Orders".