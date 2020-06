Uerberos: Druga płyta gotowa

Śląska grupa Uerberos odlicza już dni do premiery nowego albumu.

Uerberos już niedługo wydadzą drugą płytę /materiały prasowe

Materiał "Stand Over Your Grave" nagrano w Rob-Sonic Records. Za miks i mastering odpowiada Robert Wrożyna.

Reklama

Autorem okładki jest Jesus Lhysta (Rotted Artist).



"Kiedy komponowaliśmy nasz poprzedni album 'Tormented By Faith' (2017 r.), sądziliśmy, że jesteśmy brutalni. Wydawało nam się, że osiągnęliśmy szczyt tego, co chcemy robić i tworzyć. Jednak wraz z upływem czasu, zaczęliśmy osiągać coraz więcej. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że pierwsza płyta była jedynie początkiem piekła, które jesteśmy w stanie rozpętać. Korzystają więc z okazji, chcielibyśmy zaprosić wszystkich uważających tak samo, jak i tych, którzy zetkną się z Uerberos po raz pierwszy, do wzięcia udziału w bezkompromisowym spektaklu pod nazwa 'Stand Over Your Grave'" - zachęca kwintet z Żor.

Drugi longplay Uerberos trafi na rynek 6 lipca w barwach Godz Ov War Production w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Nowego utworu "Flaming Darkness" Uerberos możecie posłuchać poniżej:

Wideo UERBEROS - Flaming Darkness (Official Lyric Video)

Oto lista kompozycji albumu "Stand Over Your Grave":

1. "Levitation"

2. "Ruthless Execution"

3. "Beautiful Crimson Of Your Blood"

4. "Human Carcass"

5. "Putrescine"

6. "Flaming Darkness"

7. "Stand Over Your Grave"

8. "To Make You Suffer!"

9. "Emperor".