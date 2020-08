Uada: Szczegóły premiery albumu "Djinn"

Blackmetalowa formacja Uada z USA przygotowała trzeci longplay.

Zespół Uada zdradził szczegóły nowego albumu /Adriana Michima /materiały prasowe

Płytę "Djinn" wyprodukowano (w tym miks) w studiu Obsidian Spells, gdzie nad wszystkim czuwał Jake Superchi, frontman i lider grupy Uada.

Reklama

Ścieżki perkusji zarejestrowano w Toadhouse Recording w Portland w stanie Oregon, czyli w rodzinnych stronach zespołu. Mastering wykonał brytyjski fachowiec Greg Chandler.

Autorem okładki doskonale przyjętego następcy albumu "Cult Of A Dying Sun" (2018 r.) jest świetnie znany w świecie metalu, belgijski artysta Kris Verwimp.

Podobnie jak dwie poprzednie, nową płytę melodyjnych blackmetalowców wyda niemiecka wytwórnia Eisenwald. Wśród dostępnych wersji znajdziemy CD, trzy dwupłytowe edycje winylowe, odsłonę kasetową oraz cyfrową. Datę premiery albumu "Djinn" wyznaczono na 25 września.

Tytułowej kompozycji z płyty "Djinn" Uada możecie posłuchać poniżej:

Wideo UADA - Djinn (Official Audio)

Oto lista utworów albumu "Djinn":

1. "Djinn"

2. "The Great Mirage"

3. "No Place Here"

4. "In The Abscence Of Matter"

5. "Forestless"

6. "Between Two Worlds".