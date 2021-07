U.D.O. z płytą "Game Over". Kiedy premiera?

Płyta "Game Over" ujrzy światło dzienne 22 października nakładem niemieckiej AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack i boks), jako dwupłytowy album winylowy oraz drogą elektroniczną.

"To będzie naprawdę dobry album U.D.O. Był to też pierwszy raz, kiedy komponowaliśmy wspólnie z dwoma nowymi członkami zespołu. Wyszło bardzo ciekawie. Sporo rzeczy może być pewną niespodzianką. Ale nie, nie zmieniliśmy stylu, po prostu wiele drobiazgów jest nieco innych. Będzie to jednak bardzo interesujące" - powiedział Udo Dirkschneider, lider U.D.O. i były frontman legendarnego Accept.

Nowymi członkami niemieckiej formacji, o których wspomniał wokalista U.D.O., są słoweński basista Tilen Hudrap oraz gitarzysta Dee Dammers, którzy dołączyli do szeregów zespołu w 2018 roku.

Przypomnijmy, że w 2020 roku Udo Dirkschneider wydał materiał z udziałem zespołu armii niemieckiej. Płyta "We Are One" ukazała się pod szyldem U.D.O. & Das Musikkorps der Bundeswehr.

Nowy longplay U.D.O. promuje już singel "Metal Never Dies“. Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip U.D.O. Metal Never Dies

Oto program albumu "Game Over":

1. "Fear Detector"

2. "Holy Invaders"

3. "Prophecy"

4. "Empty Eyes"

5. "I See Red"

6. "Metal Never Dies“

7. "Kids And Guns"

8. "Like A Beast"

9. "Don't Wanna Say Goodbye"

10. "Unbroken"

11. "Marching Tank"

12. "Thunder Road"

13. "Midnight Stranger"

14. "Speed Seeker"

15. "Time Control"

16. "Metal Damnation".