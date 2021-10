Stefano Terazzino zasiada w fotelu jurorskim odcinka, którego emisja odbywa się 8 października 2021 roku o godzinie 20:05. Dlaczego zwycięzca trzeciej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nagle pojawił się po drugiej stronie sceny?

Zdjęcie Stefano Terazzino jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Co się wydarzyło? / Polsat / materiały prasowe

Włoskie przeboje oceni.. Włoch!

Okazuje się, że wszystko z powodu tego, że będzie to.. odcinek specjalny! Uwielbiany przez Polaków Włoch pojawi się tam ze względu na swoje pochodzenie - w końcu kto inny niż prawdziwy Włoch lepiej oceni włoskie szlagiery?

Stefano Terazzino wie też, jak wygląda występowanie w programie "od kuchni". W końcu to on brawurowo wcielał się w programie w m.in. Paula Stanleya, Tarkana, Tinę Turner, Cesarię Evorę czy Helenę Majdaniec, co doprowadziło go do zwycięstwa w trzeciej edycji w 2015 roku.



Jak zaprezentował się w fotelu jurorskim, będzie można ocenić 8 października o 20:05 w telewizji Polsat.