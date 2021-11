W 15. edycji popularnego show Polsatu o wygraną rywalizowali Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior.

W składzie jury zadebiutowali wokalista grupy Ich Troje Michał Wiśniewski i reprezentant Polski na Eurowizji 2017 Gromee, którzy pojawili się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej.

Robert Janowski zrobił już furorę w pierwszym odcinku, kiedy to wygrał jako Halina Kunicka. Oklaski zbierał również jako Sting, Lionel Richie, Raffaella Cara i Mark Knopfler.

Do finału zakwalifikowali się Robert Janowski (Eric Clapton i "Layla"), Barbara Kurdej-Szatan (Adele i "Easy On Me"), Katarzyna Łaska (Sia i "Titanium") i Adam Zdrójkowski (Dave Gahan z Depeche Mode i "Enjoy the Silence"). Uczestnicy rozpoczęli ostatni odcinek jako szwedzka grupa ABBA w przeboju "Voulez Vous".



"Twoja twarz brzmi znajomo": kolejność w finale

Zwycięzcą programu zgodnie z oczekiwaniami został Robert Janowski. 100 tys. zł przekazał na rzecz Jakuba Potkańskiego z Fundacji Polsat.

"Robert, wstanę z szacunku i z wielkiej sympatii. Cieszę się bardzo, że mogłam cię spotkać w tym programie" - komentowała Małgorzata Walewska. "Dzisiaj po prostu pozamiatałeś tą swoją naturalnością, ale jednocześnie taką potęgą w głosie, ale też twoją wrażliwością. To jest jakieś magiczne, co za każdym razem wnosisz na tę scenę. W zasadzie zmierzyłeś się tu z samymi legendami, i na pewno nie będzie przesadzone to, co teraz powiem, że jesteś legendą tego programu!" - dodał Gromee.

Kolejne miejsca zajęli Basia Kurdej-Szatan, Adam Zdrójkowski i Katarzyna Łaska.

"Chcę też podziękować i pogratulować moim KOLEŻANKOM I KOLEGOM, z którymi, wspólnie przeżyliśmy cudowne 3 miesiące. Wszyscy pracowaliśmy bardzo ciężko, wszyscy mieliśmy chwile radości, ale też gorsze dni, kiedy wydawało nam się, zmęczonym, że nie damy rady. Daliśmy! Wszyscy razem, do ostatniego dnia wspieraliśmy się i DALIŚMY CZADU! EKIPO KOCHANA - jesteście WIELCY!" - napisał po wygranej Robert Janowski.

